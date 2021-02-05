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Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün yapılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.'' dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak. Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi.

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