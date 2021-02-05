İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis: Gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İSTANBUL ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sis ve pusu nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi. Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi. Yerel feribot geçişlerinde ise aksama söz konusu değil.

Öte yandan Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Çanakkale'de de aynı şekilde yerel feribot trafiğinde aksama bulunmuyor.