Ankara'da FETÖ soruşturması! 48 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2005 yılında yapılan 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 48 şüpheli gözaltına alındı.