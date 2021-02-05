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Suriye'de PKK işkencesinde böbreği çalışamaz hale geldi! Suçu da üzerlerine attılar

Anadolu Ajansı

Terör örgütü YPG/PKK, çocuğuyla birlikte alıkoyduğu 45 yaşındaki Hammade Ali'ye bir böbreği çalışamaz hale gelinceye kadar işkence yaptı.

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Gazetecilerin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.

Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.

Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.

YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaşıldı.

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