Suriye'de PKK işkencesinde böbreği çalışamaz hale geldi! Suçu da üzerlerine attılar
Terör örgütü YPG/PKK, çocuğuyla birlikte alıkoyduğu 45 yaşındaki Hammade Ali'ye bir böbreği çalışamaz hale gelinceye kadar işkence yaptı.Abone ol
Gazetecilerin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.
Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.
Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.
İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.
YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaşıldı.