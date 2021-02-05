Almanya'da iğrenç olay! Rahibeler yetim çocukları zenginlere seks kölesi olarak sattı

ALMANYA ‘dehşet yetimhanesi’ vahşetiyle sarsıldı. Ülke basınının üstünü örttüğü rezaleti ABD basını yazdı. Rahibelerin yetim çocukları zenginlere seks kölesi olarak sattığı ortaya çıktı.

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Almanya'nın Speyer kentindeki bir manastırda görev yapan rahibelerin, yetim çocukları işadamlarına kiraladıklarına dair soruşturmaya ilişkin skandal rapor ortaya çıktı. Geçen ay sonuçlanan ve cezaların ne olduğuna ilişkin bilginin dahi saklı tutulduğu davada, ele alınan raporun bir bölümünü ABD merkezli Daily Beast gazetesi yayınladı.

560 sayfalık rapor: YEtim çocuklar seks kölesi yapıldı

Raporda, manastıra alınan yetim çocukların seks kölesi olarak kullanıldıkları ortaya çıktı. 560 sayfalık raporda, 1960 ila 1970'li yıllar arasında manastırda rahibelerin, yetim çocukları, işadamları ve sapık rahiplere sattıkları gerçeği yer aldı.

8 ile 14 yaş aralığındaki 175 çocuk zengin işadamlarına...

8-14 yaşları arasındaki 175 çocuğun işadamlarına bazen haftalarca kiralandığı, bu çocukların evlat edinilmesinin engellendiği, manastırdan ayrılıp üniversiteye gittiklerinde dahi peşlerinin bırakılmadığı aktarıldı. Yurtlara giden rahiplerin, ilaç vererek uyuttukları çocukları satmaya devam ettiği de rapora yansıdı.

Kamuoyuna açıklanamayacak kadar şoke edici

Piskopos Karl Heinz Wiesmann, raporun kamuoyuna açıklanamayacak kadar şoke edici olduğunu ifade etti. Wiesmann, raporu okuduktan sonra kendine gelebilmek için bir ay izne ayrıldığını da aktardı.

Yapılanları tarif edemem

Mağdurlardan Karl Haucke (63), 11-14 yaşlarında haftada en az bir kez, birden fazla rahip tarafından tacize uğradığını duruşmada anlattı. Haucke, "Bize ne yapıldığını tarif edecek sözüm yok. Raporu engellemek de yeniden istismara uğramak gibiydi" dedi.