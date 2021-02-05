Hüner Çoşkuner evli mi çocukları var mı? Hüner Çoşkuner evlilikleri

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Hüner Çoşkuner tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Hüner Çoşkuner'in ölüm nedeni ise kemik iliği kanseri. Peki ölümü ile sevenlerini yasa boğan Hüner Çoşkuner kimdir, hiç evlendi mi, çocuğu var mı? Hüner Çoşkuner'in 17 yıl birlikte yasadığı sevgilisi kimdir?

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Türk sanat müziğinin en güzel seslerinen biri olan Hüner Çoşkuner bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani ölümü ile ailesini ve sevenlerine yasa boğan Hüner Çoşkuner'in hayatı da merak edildi. 57 yaşında kemik iliği kanserine yenik düşen Hüner Çoşkuner hiç evlendi mi, O benim hayata toz pembe bakan gözüm dediği 17 yıllık sevgilisi kimdi?

Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hüner Çoşkuner'den kahreden ölüm haberi akşam saatlerinde geldi. Kemik iliği kanseriyle uzun süredir savaşan sevilen sanatçı, savaşı kaybetti ve kansere yenik düştü. Ölümünün ardından sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yolladı, taziyede bulundu.

Son arzusu pilav yemekti: Kanserle mücadelesine yenik düşen Türk Sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in ablası, kardeşinin son istediğini açıkladı.

Coşkuner'in ablası, "Bir gün evvel konuştum. Bana yemek vermiyorlar dedi. Pilav yap bana gel dedi. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi." diye konuştu.

İlk albümünü 1987 yılında çıkaran ünlü sanatçı, 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı çalışması ile müzik dünyasında büyük çıkış yakalamıştı. Yardım derneklerinde gönüllü çalışan sanatçının çok sayıda hayran kitlesi bulunuyor. İşte, Hüner Coşkuner'in hayatıyla ilgili bilgiler.

Sanata küçük yaşlarda başlayan, Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli gibi isimlerden ilham alan Coşkuner, sosyal sorumluluk projelerine kendisini adamıştı. Coşkuner, Türkiye'nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasında kabul gördü.

Hüner Coşkuner kimdir: Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu.

Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler uzun süre devam ettirdi.

İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır. Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur.

1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır. 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü deyim yerindeyse müzik dünyasını kasıp kavurmuştur.

2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır. Gerek sahne asilliğine gerekse sesine hürmeten çok kişi tarafından sevilip dinlenen sanatçı Türkiye'nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasında kabul görmektedir.

Hüner Çoşkuner evlendi mi, çocuğu ya da sevgilisi var mı: Hüner Çoşkuner'in bilinen bir evliliği ya da çocuğu yoktur. Fakat 17 yıl birlikye yaşadığı fakat evlilik teklifini kabul etmediği bir sevgilsi vardı.

Yıllar önce bir programa katılan Hüner Çoşkuner o dönemki sevgilisi hakkında şu sözleri söylemiş ve çok konuşulmuştu..

Hüner Coşkuner, 17 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi için "O benim hayata toz pembe bakan gözüm." dedi. Bir dost meclisinde tanıştıkları sevgilisiyle haftada bir gün görüştüklerini anlatan Coşkuner, "Ben çok sıkılgan birisiyim. Sevdiğim adamla öyle her gün görüşürsem çabuk sıkılırım. Zaten 17 yıl ancak böyle geçer. Aynı evin içinde tahammül edemem. Ama onu çok seviyorum. Bana evlenme de teklif etti. Ancak işim nedeniyle kabul etmedim.

Gerçi benden belli olmaz. Bakarsınız anında evlenirim. Bana hayat veren, beni anlayan, bana saygı duyan bir birlikteliğim var." açıklamasını yaptı. Sevgilisiyle saklanmadıklarını söyleyen Coşkuner, sosyal hayatlarını normal insanlar gibi yaşadıklarını da ekledi.