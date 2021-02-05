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Aşı olanlarda mutasyon virüs görüldü mü? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıtladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’de aşı olan kişilerin mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını aktardı.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle maske, mesafe ve hijyen kurallarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Prof. Özlü, “Havada asılı kalan damlacık çekirdeklerin solunmasıyla bulaşabileceği yönünde bu virüsle ilgili endişelerimiz vardı. Henüz bulaşma yolu konusunda yeni varyantlar içinde kesin kanıtlar yok ancak hızlı bulaşması, yayılması nedeniyle böyle bir olasılığın arttığı kanaati var. Dikkate alınması gerekir, ciddi sıçramalar oldu virüsün varyantının olduğu ülkelerde. Hava yoluyla bulaşıyor gibi tedbir almakta fayda var” dedi.

Aşı olanlar bağışıklık kazandı                                                                                        Türkiye’deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını söyleyen Özlü, “Bilinen mRNA aşılarının etkisiz kalacağı ve yeniden aşılanmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda bir kaygı var. Ama inaktif aşılarla ilgili daha rahatız. Bu aşı halen çalışıyor, şu an bu aşıyı yaptıran kişiler varyantlara karşı da bağışıklık kazanmış olacaklardır” diye konuştu.

Prof. Özlü, “Hastalığı geçirenlerin de aşılanan kişilerin de, pandemi bütünüyle kontrol altına alınıncaya kadar tedbirli ve dikkat etmesinde yarar var” dedi.

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