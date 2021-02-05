Samsun'da yaşandı! Koronavirüs aşısı olduğu gün öldü

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde koronavirüs aşısı olan 78 yaşındaki kadın aynı gün hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Samsun'da Covid-19 aşısı olan yaşlı kadın aynı gün hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Alzheimer hastası 78 yaşındaki Semiha T., evinde ölü olarak bulundu.

Soruşturma devam ediyor

Semiha T.'nin Covid-19 aşısı yaptırıp aynı gün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümü şüpheli bulunan Semiha T.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.