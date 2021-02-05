İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi fiyatlara yansıdı mı?

2. el otomobil satışları adeta bıçak gibi kesildi. Hareketliliğin olduğu dönemde günde 6 araç satan oto galericiler, şimdi ise haftada 1 ya da iki araç satıyor. Uzmanlar bu durumunda fiyatlarda bir etki yaratmayacağı aksine önümüzdeki günlerde fiyatların artacağını öne sürdü.

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Pandemi dolayısıyla ikinci el araba pazarı eski günlerine dönmeye çalışırken, ikinci el araç fiyatlarında son zamanlarda düşüşler yaşanıyor.

Ancak yetkililer, şu anda ikinci el araç satışlarının neredeyse durma noktasına geldiğini belirtiyor.

Satışlardaki düşüşün yüzde 30 - 40 arası olduğunu söyleyen oto galericiler, faiz oranlarının ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte piyasanın hareketleneceğini söylüyor.

"Yüzde 25 gerileme''

İkinci el araç piyasasının durgun durumda olduğunu belirten galerici Uğur Potur, “Piyasada sıfır aracın çok olmasından dolayı ikinci el piyasası yüzde 25 düşmüş durumda. Dışarı çıkma kısıtlamaları ve vakaların azalması ile birlikte işler düzelecektir.

Şu anda 150 bin liraya kadar olan araçlara talep var. Lüks araçlara çok fazla bir talep yok. Kredi faizlerinin yüksek olması ve dolar ile altının devamlı hareketli olması etkili oluyor. İkinci el piyasasının hızlı olduğu dönemde biz haftada 6 arabaya kadar satıyorduk. Şu anda ise ayda 1-2 araç satıyoruz.

"Fiyatlar artacak''

Fiyatların artacağını düşünüyoruz. Bu dönem tam ikinci el araç alma zamanı. Yaz döneminde bu fiyatları bulmak zor olacak.” şeklinde konuştu.

İkinci el piyasasının son 10 yılın gerisinde olduğunu söyleyen galerici Yunus Ete, “İşlerde yüzde 30-40 arası gerileme hissediyoruz. Bunun sebebi pandemi ve faiz fiyatlarının yüksek olmasına bağlıyoruz. Düzelmesini ümit ediyoruz.

Nisan ayından sonra bir hareketlenme bekliyoruz. Şu anda fiyatlarda yüksek olduğu için taleplere yanıt veremiyoruz. Yazın günde 5-6 araç satıyorken şimdi ise haftada 1-2'ye düştü.” ifadelerini kullandı.