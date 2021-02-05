Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Beşiktaş'ın futbolcularının başka kulüplerle pazarlık yapıp, dönüp Beşiktaş'tan yüksek ücret alabileceği durumda kulübümü bırakmam'' dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Çebi, "Yazın transferimizi düzgün, planladığımız gibi ve iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ara transfer çok sağlıklı bir dönem değildir. Ara transferde mecbur kalmadıkça çok fazla transfer yapmamayı tercih ediyorum. Bu dönemde de Cenk Tosun transferini gerçekleştirdik. Bana göre Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış bir futbolcu. Yazın yapmak istediğim transferlerden biriydi; kafamdan hiç çıkmadı. Gündeme Hulk ve Mandzukic geldi ama ben popülist davranmayacağımı, yapacağımız transferin Beşiktaş'ı zor durumda bırakmayacağına emin olacağımı söyledim. Bundan taviz vermedim, bundan sonra da vermeyeceğim. Şu anda yaşadığımız sıkıntıların sebebi gelişigüzel yapılan transferler. Transferleri Beşiktaş'ın zarar görmeyeceği şekilde yapıyoruz. Eski dönemlerde yapılan transferler önümüzde problem olarak kaldı" dedi.

"Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a zarar vermek isteyeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum''

İşte Çebi'nin açıklamalar; "Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a zarar vermek isteyeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Kendisiyle bir noktaya geleceğiz. Onunla yapılmış olan kontrat uzun vadeli. Ancak ben hiçbir zaman 3 yıllık kontrat düşünmem. Onların gitme hakları var. Kontratını feshedip gidiyorlar ama kulüp eli kolu bağlı şekilde onları seyrediyor. Sayın Abdullah Avcı ile yapılan kontratta bizim aradaki farkı ödeyeceğimiz yazıyor. Hocamızla oturup anlaşacağımızı, başka bir takımda hocalık yaparken orada alabildiğinden fazlasını Beşiktaş'tan talep etmeyeceğini düşünmek istiyorum. Hocamızı çok fazla tartışmak istemiyorum. Onunla bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Onun Türk futboluna - Beşiktaş da bu camianın en önemli parçalarından biridir - zarar vermek isteyeceğini düşünmüyorum."

''Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder''

"Dorukhan Toköz ile uzlaştık, anlaştık. Ama sonuç itibarıyla menajeri araya girerek onun yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Benim prensiplerim var. Beşiktaş camiasında önüne konan kontratı imzalamayan futbolcuyla yollarımızın kesişeceğini düşünmüyorum. Hulk'ta da böyle oldu, Mandzukic'te de... Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bu durum beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Beşiktaş'ın futbolcularının başka kulüplerle pazarlık yapıp, dönüp Beşiktaş'tan yüksek ücret alabileceği durumda kulübümü bırakmam. Fenerbahçe'den herhangi bir girişim olmadı. Dorukhan ve menajeri yurt dışına gitmek istediklerini söylediler. Ben de hak verdim. Ancak bu dakikadan sonra hak vermeyi düşünmüyorum. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder."

"Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız''

"Ali Şafak Öztürk (Antalyaspor'un eski başkanı) artık benim muhatabım değil. Hangi takımı desteklediği de malum. Ali Şafak Öztürk başka bir kulübün bayiliğini yapmasın. Ya Antalyaspor'a dönsün ya da hangi kulübe aitse gidip taraftarlık yapsın. Şimdi 'Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar' diyorlar. Hakemler Beşiktaş'ın önünü kesmeye çalışırsa taş üstünde taş bırakmam. Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız. Bunu daha önce de söyledim. Şu an sözleşme konuşma zamanı değil. Onun da tek odak noktası şampiyonluk."

Limit konusu

"Sürekli olarak yapılan transferin TFF Lisans Kurulunun koyduğu limitlere uygunsuz olduğu şeklinde söylemler var. Bunların böyle olup olmadığını bilemeyiz. Kendimiz her şeyi kuralına uygun yürüttük. Ancak başka kulüplerin bu kuralı bir şekilde deldiği, başka türlü yollara gittiği söylemleri var. Lütfen TFF ve yetkililer, hangi kulübün limitlerinin ne olduğunu, bunların ne kadarının kullanıldığını, kimlerin hangi transferlere ne bedeller verdiğini açıklayın. Hem bizler hem zan altında kalan kulüpler kendilerini kurtarsın hem de federasyon rahatlasın. Biz limitler içinde kaldık ve bu kurala uymaya devam ediyoruz."

''Kulüpler Birliği başkanlığı tercihim değil''

"Birlik-beraberlik içinde olursak başarı er ya da geç gelecek. Yarınları bugünün 1 saati için feda etmeyelim. Şampiyon olacağız, olmak için mücadele edeceğiz. Sonuna kadar varız, kupayı da almak için varız. Hocamızla herhangi bir sorunumuz yok. Hocamızın transferlerle ilgili bir gönülsüzlüğü yok. Kulüpler Birliği başkanlığı tercihim değil. Türk futboluna hizmet bir onurdur. Bir abi modeli ile bize karşı bir teveccüh var ise, o görevden kaçmak kolay olmayacak. Beşiktaş'a daha fazla katkı vermek adına, bu görevi başkasına vermek isterim."

''Adaletsizliğe sakın yer vermeyin"

"Eleştiri tamam ama hakaret olmasın. Herkesin canı tatlı ama iş bize gelince 'başkanın da sağlığı önemli' demeyenler var. Covi olduk. Ölüm tehlikesi geçirdik. Maç bitiyor. Yenilmişiz. Bir sürü hakaret, küfür. Benim de canım yanıyor o anda. Tüzüğün bana tanıdığı sürece görevimi yapmak istiyorum. Sağlığım ve ekonomim müsaade ettiği sürece devam edeceğim. TFF lütfen bu limit konusunu artık açıklasın; kimin ne kadar hakkı var, kim ne kadar kullandı. Hakemlere sesleniyorum. Çok emek veriyoruz, herkes emek veriyor. Adaletsizliğe sakın yer vermeyin"