Trabzonspor konuk ettiği Denizlispor'u tek golle geçti

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 61'de yeni transfer Bakasetas kaydetti. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 39'a çıkarıp 4. sıraya yerleşirken; Denizlispor ise 17 puanla son sırada kaldı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor karşılaştı. Trabzon'daki maçı evsahibi ekip 1-0 kazandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Trabzonspor'un Alanyaspor'dan transferi Yunan futbolcu, bordo-mavili formayla ikinci maçında golle tanıştı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, puanını 39'a yükseltti. Yoluna yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile devam eden Denizlispor ise 17 puanda kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

14. dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanatta rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

23. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere attı.

29. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in ortasında kale önündeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra auta çıktı.

40. dakikada Marlon'un ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Ekuban topa hamle yapan Mustafa Yumlu'ya rağmen meşin yuvarlağa vurdu. Top üstten auta çıkarken, Ekuban yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu pozisyonu VAR odasından gelen uyarı üzerine saha kenarında izleyen maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu aut kararını değiştirmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

48. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Djaniny'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban'ın ceza sahası içerisinden şutunda kayarak topa müdahale eden Sakıb Aytaç meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

61. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Ekuban'ın şutunda savunmadan seken top yine ceza sahasındaki Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'in uzanamadığı noktadan ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Denizlispor beraberlik fırsatından sonuç alamadı. Sagal'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Dossevi'nin bekletmeden vuruşunda Berat Özdemir çizgi üzerinden meşin yuvarlağı çıkardı.

90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor: 1 - 0 :Denizlispor

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir (Dk. 90+1 Hosseini), Baker, Bakasetas (Dk. 78 Yunus Mallı), Ekuban (Dk. 78 Flavio), Nwakaeme (Dk. 90+1 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 88 Afobe)

Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş, Bakalorz (Dk. 71 Dossevi), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 45+3 Diskerud), Mesanovic (Dk. 62 Ahmad Yasin), Sagal, Rodallega

Gol: Dk. 61 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Sagal, Dk. 21 Recep Niyaz, Dk. 64 Diskerud (Yukatel Denizlispor)