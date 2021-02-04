BIST 1.535
DOLAR 7,14
EURO 8,56
ALTIN 410,46
HABER /  DÜNYA

30 yıldır kayıp olan nişan yüzüğüne kavuştu

Demirören Haber Ajansı

İskoçya'da bir kadının 30 yıl önce kaybettiği nişan yüzüğü sahilde bulundu. Metal dedektörü ile yüzüğü bulan George Taylor, sahibine sosyal medya üzerinden ulaşarak teslim etti.

Abone ol

İskoçya'da metal dedektörü ile Carnoustie kasabasındaki sahilde arama yapan George Taylor, nişan yüzüğü buldu. Nişan yüzüğünün içinde baş harfleri yazılmış ve 1963 yılına ait olduğunu fark etti. Harekete geçen Toylar yüzüğün sahibini sosyal medya üzerinden ulaştı. Yüzüğün sahibinin 30 yıl önce nişan yüzüğünü kaybeden ve  Broughty Ferry'de yaşayan Dorothy Nicoll olduğu ifade edildi.

"Çoktan umudumu kesmiştim"

Söz konusu yüzüğü yaklaşık 30 yıl önce kaybeden Nicoll, eşi Andrew'in 4 yıl önce hayatını kaybettiğini belirterek, "Çoktan umudumu kesmiştim. Eşim 4 yıl önce öldü. Yüzüğü ilk bakışta tanıdım ve duygulandım. Çok mutluyum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun anlattı: Boğaziçi'nde neler oluyor?
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Trabzon'da böcek tehlikesi nedeniyle sökülen fındık bahçeleri tarlaya dönüşüyor
Türkiye'yi tahrik eden Yunanistan uçakları kaldırdı
Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Eren-6 Operasyonu'nda PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı imha edildi
Edirne'de eniştesi bıraktı içinden çıkanlara inanamadı! Her yerde aranıyor
Muğla'da Suriyeli kadını bilezikleri için katlettiler
Datça'da korkunç olay! Ağaç budamak için çıktığı çatıdan düştü
Galata Köprüsü’nden düşmüştü cesedi Karaköy’de denizden çıkarıldı
Yorumlar