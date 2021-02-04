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Boğaziçi olaylarını provoke edip Gezi'ye dönüştürmek istiyorlar!

TV100'de Ahu Özyurt'un sunumuyla izleyiciyle buluşan Sağlı Sollu programında, Boğaziçi olaylarını provoke ederek ikinci bir Gezi'ye dönüştürmek isteyenlere dikkat çekildi.

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Öğrencilere terörist denmesini doğru bulmadığını ifade eden Hadi Özışık, "Ama bu öğrencilere destek altında dışarıda bazılarının terör estirmelerine de bırakın devlet müdahale etsin." dedi. 

Barış Yarkadaş'ın dışarıda yapılan eylemleri 'dayanışma' olarak tanımlaması üzerine Özışık, "Her şeyi böyle basite indirgemeyin. Polis diyor ki 'aşağıdan yürü' ama aşağı bak olarak verdiler. Bir şey yapılmak isteniyor. Bu Arap Baharı'nda da Gezi'de de böyle oldu."

Özışık şu şekilde devam etti:
"Birileri bir ateş yakıyor ve altına odun atıyor. Gerçekten yapmak istedikleri belli. Şimdi diyorlar ki; Cumhurbaşkanı öğrencilerle konuşsun. Gezi'yi hatırlıyor musunuz? Talepleri neydi? Orada 'mesele rektör değil' yazdılar. Bu Gezi'yi çağrıştırıyor."

"Öğrencilerin yakasından düşün"
Bu ülkenin insanları karşı karşıya gelmesin. Biz 12 Eylül dönemlerini atlattık. Diyoruz ki; demokratik haklarınızı kullanın ama tuzağa düşmeyin. Süleyman Soylu da bunu söylüyor.

Oraya gidip oy devşirmek için kendilerine pay çıkaranlara diyorum: Bırakın, öğrencilerin yakasından düşün!

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