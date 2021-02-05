Hüner Coşkuner'den acı haber!

Bir süredir kemik iliği kanseri tedavisi gören Hüner Çoşkuner, yaşam mücadelesini kaybetti. Coşkuner, yaşadığı nefes darlığı sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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Hüner Coşkuner bir süredir sürdürdüğü kanserle mücadelesinde yenik düştü.

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner’den hayranlarını üzecek haber geldi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybetti

Hastaneden yapılan bu açıklamadan bir kaç saat sonra ise ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Coşkuner, tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.