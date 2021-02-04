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Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de ailesiyle birlikte yazlık evde kalan Kaan Şimşek (23), kayıplara karıştı. Yapılan arama çalışmalarında Şimşek'in cansız bedeni bulundu.

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Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. O saatten sonra Şimşek'i bir daha gören olmadı.

Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti,  jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Kaan Şimşek'i arama çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Ancak bir ize rastlanılamadı.

Evine 1,5 kilometre uzakta bulundu

Bugün de devam eden Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanıldı. Yapılan aramalar neticesinde Kaan Şimşek'in evine 1.5 kilometre mesafede ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Genç adamın intihar etme ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

"Biz bir evladımızı da..."                                                                                                    Baba Mükremin Şimşek, oğlunun cansız bedenine ulaşılmadan hemen önce şu sözleri söyledi: Ben sabaha kadar telefonun el feneriyle ne taş dibi koydum ne kaya dibi, aradım, seslendim ama sesimi duyuramadım yavruma. Benim yavrum ters bir hareket yapacak biri değildi. Eşim zaten perişan durumda. Biz bir evladımızı da kanserden kaybetmiştik."

"Bu yaşımda ben oralara çıktım tek tek taradım. ‘Kaan’ diye bağırdım ama çocuğum bana ses vermedi. Oğlum ilk yardım derslerini iyi aldığı için eğer iradesi varsa kendisini mutlaka koruma altına almıştır. İradesi dışında bir şey olduysa ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ben bütün insanlardan yavrum için dua bekliyorum. Ömrümden ömür gitti. Benim yeşil gözlü, pırlanta gibi bir evladım. Hayalleri vardı”

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