Hüner Coşkuner evlendi mi eşi var mı neden öldü? Sıradışı bir vasiyeti var

Son isteğini ablası anlattı : Bana pilav vermiyorlar

Hüner Coşkuner'in, ölmeden önceki son isteğini ablası Deniz Coşkuner anlattı. 'Şoktayım' diyen abla kardeşinin son anlarına ilişkin şunları söyledi:

- "Bir gün evvel konuştum. Bana yemek vermiyorlar dedi. Pilav yap bana gel dedi. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi.