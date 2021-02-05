Hüner Coşkuner evlendi mi eşi var mı neden öldü? Sıradışı bir vasiyeti var
Hüner Coşkuner saat 22.00'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hüner Coşkuner'in ölüm sebebi kanser olarak açıklandı. Peki Hüner Coşkuner ne kanseriydi, hiç evlendi mi eşi ve çocukları var mı?
Türk Sanat Müziği assolistlerinden Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Hüner Coşkuner'in ölüm sebebi kanser olarak açıklandı. Ünlü sanatçı 2020 yılında aldığı kötü haber sonrası kanser ile mücadele etmeye başladı. 4 Şubat 2021 perşembe gecesi saat 22.00'da Hüner Coşkuner'den acı haber geldi. Yoğun bakıma kaldırılan Hüner Coşkuner yaşama veda etti. Ünlü sanatçının son nefesinde yanında olan kardeşinin anlattıkları herkesi duygulandırdı... İşte ünlü sanatçının vedasına ilişkin detaylar:
Hüner Coşkuner ne kanseriydi? : Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yoğun bakıma kaldırılan Hüner Coşkuner 57 yaşında yaşamını yitirdi. Hüner Coşkuner'in ölümüne ilişkin hastaneden yapılan açıklamada saat 22.00'da nefes darlığı sonrası durumunun ağırlaştığı ve son nefesini verdiği bildirildi. Hüner Coşkuner'e 2020 yılı Nisan ayında kemik iliği kanseri teşhisi konulmuştu.
Son isteğini ablası anlattı : Bana pilav vermiyorlar
Hüner Coşkuner'in, ölmeden önceki son isteğini ablası Deniz Coşkuner anlattı. 'Şoktayım' diyen abla kardeşinin son anlarına ilişkin şunları söyledi:
- "Bir gün evvel konuştum. Bana yemek vermiyorlar dedi. Pilav yap bana gel dedi. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi.
Kanser olduğunu sakladı
-"Hastalığı aniden çıktı. Yeni bir kaset çıkarması için evde stüdyo kurduk. Çekimleri yapıldıktan sonra ağrım var dedi. Hastaneye gittik, safra kesesi ameliyatı oldu fakat kendisine gelemedi. Türkiye'nin en büyük doktorları ameliyatını yaptı, sırtındaki kitleleri aldılar. Hastalığını basından, akrabalarından sakladı. Ancak yarım saat evvel canını teslim etti. Kedileri vardı, bakıma muhtaç yaşlıları, kanser hastaları vardı. Bunlara bakılması vasiyetiydi."