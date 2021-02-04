BIST 1.535
DOLAR 7,14
EURO 8,56
ALTIN 410,46
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun anlattı: Boğaziçi'nde neler oluyor?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili, ''Gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız.'' açıklamasında bulundu.

Abone ol

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesindeki abluka girişimi ve yasa dışı gösteriler hakkında sosyal medya hesabından 'Boğaziçi’nde neler oluyor?' başlığıyla İngilizce bir video mesaj yayınladı. 

"Boğaziçi'nde neler oluyor"
İletişim Başkanı Altun, video mesajı Twitter hesabından 'Gençlerimizi ve üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden ve vandalizmden korumak için elimizden geleni yapacağız' ifadeleriyle paylaştı.

Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yasa dışı eylemlere ilişkin açıklamalarına cevap niteliğindeki mesajında, "Bazı kişilerin Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin durum hakkında yanlış bilgilendirildiği dikkati çekiyor. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla'‘ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım. Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkisinin bir parçası olarak bir rektör atadı. Bunun üzerine, küçük ve radikal bir grup, rektörlük binasının çevresini sardı, çıkışları kapattı ve binayı işgal etmeye kalktı. Dolayısıyla, polisten müdahale etmesi istendi ve kanunlara karşı geldiği için gözaltına alınanlar oldu. İşlenen suçların arasında 'kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakmak' ve 'kamu malına zarar vermek' var. Dünyada hiçbir ülke, radikal unsurların kamu görevlilerini tehdit etmesine ve yasal bir atamaya karşı bu kişileri alıkoyma teşebbüsüne izin vermez" dedi.

'Boğaziçi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri kınıyoruz'
Altun, radikalleşmenin, Türkiye'nin üniversite kampüslerinde süregelen bir sorun olduğunu belirterek, "Son yıllarda, aynı üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur. Terör örgütlerinin gençlerimizi ağlarına düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz. Ayrıca, küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi’nin itibarını lekelemeye yönelik girişimleri de kınıyoruz. Bu vesileyle, radikalleşme ile mesafelerini koruyan çoğunluktaki Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da böcek tehlikesi nedeniyle sökülen fındık bahçeleri tarlaya dönüşüyor
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Çin koronavirüs aşısı CoronaVac'ın 60 yaş ve üstü için de etkili olduğu açıklandı
Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Eren-6 Operasyonu'nda, PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı imha edildi
Edirne'de eniştesi bıraktı içinden çıkanlara inanamadı! Her yerde aranıyor
Muğla'da Suriyeli kadını bilezikleri için katlettiler
Datça'da korkunç olay! Ağaç budamak için çıktığı çatıdan düştü
Galata Köprüsü’nden düşmüştü cesedi Karaköy’de denizden çıkarıldı
Sivas'ta yapılacak dünyada eşi benzeri yok! II. Abdülhamit'in buyruğuyla kuruldu
Yorumlar 1 yorum