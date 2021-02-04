Türkiye'yi tahrik eden Yunanistan uçakları kaldırdı

Türkiye ile yürütülen istikşafi görüşmelere karşılık diğer taraftan da Türkiye aleyhinde çalışmalar yürüten Yunanistan, yine bölgedeki gerilimi tırmandırma peşinde... Atina yönetimi, şimdi de başlattığı askeri tatbikat faaliyetleriyle savaş çığırtkanlığı yaptı. Son olarak Fransa'dan 18 adet Rafale savaş jeti almak için hamle yapan Yunanistan yönetimi, bu sefer de jetlerin test uçuşunu gerçekleştirdi.

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Savaş jeti anlaşmasıyla Türkiye korkusunu bir kez daha gözler önüne seren Yunanistan'dan yeni bir hamle daha geldi. Fransa ile yapılan Rafale savaş jeti anlaşmasının ardından getirilen savaş jetleri, test uçuşunu gerçekleştirdi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Mısır'dan getirilen dört Rafale savaş jeti, Yunan'ın gerçekleştireceği SKYROS askeri tatbikatı için Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

Tatbikatta açık hedeflere atış Test uçuşunu yapan jetlerin fotoğraflarını basına servis eden Yunan Askeri Kuvvetleri, tatbikata hazırız mesajıyla savaş çığırtkanlığı yaptı. Türkiye'ye meydan okuma amacı taşıyan bu gövde gösterisi, Yunan basınında sevinçle karşılandı. SKYROS tatbikatı için yapılan açıklamada; Yunan hava ve deniz unsurlarının da aktif olarak hedefleri vuracağı ifade edildi.

Türkiye korkusuyla başlatılan SKYROS tatbikatı, Yunanistan'ın Türk Silahlı Kuvvetleriyle (TSK) girişmeye çalıştığı silahlanma yarışının gerçekliğini kanıtlar nitelikte oldu.