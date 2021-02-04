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Çin koronavirüs aşısı CoronaVac'ın 60 yaş ve üstü için de etkili olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet, Çin'li Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac ile ilgili yeni veriler yayınladı. Yayınlanan verilere göre; 'Çin aşısı' olarak bilinen, Türkiye'nin de tercih ettiği CoronaVac'ın 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

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Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac ile ilgili dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet, yeni bir araştırma yayımladı.

Kamuoyunda 'Çin aşısı' olarak da adlandırılan inaktif koronavirüs aşısı üzerinde yapılan araştırmalarda; aşının 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı. Lancet, bu bulgularla birlikte Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac'ın 60 yaş ve üzeri kişilerde güvenle kullanılabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu veriler; CoronaVac isimli aşının faz 1 ve faz 2 klinik denemelerinden elde edildi. (NTV)

60 yaş ve üstü için yayınlanan ilk araştırma

Sinovac'tan yapılan açıklamaya göre; Lancet'te yayımlanan makale, inaktif bir Kovid-19 aşısının 60 yaş ve üstü yetişkinlerde test edildiği ilk rapor olarak dikkat çekiyor. Araştırmada; Kovid-19 aşılarının etkinliğinin genel olarak 60 yaş ve üzeri kişilerde bağışıklık oluşturma oranının düşük olduğunun altı çizilirken Sinovac'ın ise faz 1 ve faz 2 denemeleri göz önüne alındığında herhangi bir ciddi yan etkiyle ve rahatsızlıkla karşılaşılmadan bağışıklık oluşturduğu belirtildi.

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