Adana'da boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı 1 ölü 3 yaralı
ADANA'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınbabasının evini tabanca ile basarak dehşet saçtı. Karısını, kayınbabasını ve kayınbiraderini tabanca ile yaralayan adam daha sonra kafasına sıkarak yaşamına son verdi.Abone ol
ADANA'da Hasan A., boşanma aşamasındaki eşi Meryem A'nın bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki kayınbabasının evine gitti. Hasan A., burada çıkan tartışmanın ardından tabancayla eşi Meryem A.'yı göğsünden, kayınpederi Mehmet Kaçar'ı başından ve kayınbiraderi Yaşar Kaçar'ı elinden yaralayıp aynı silahla kafasına ateş edip yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Başından yaralanan Mehmet Kaçar ve göğsünden yaralanan Meryem A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polislerin evin içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra olayı gerçekleştiren Hasan A.'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.