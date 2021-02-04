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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter'ın ülkelerin demokrasinin ve huzurun kimyasını bozmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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