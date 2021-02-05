BIST 1.535
DOLAR 7,14
EURO 8,54
ALTIN 412,31
HABER /  SPOR
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

VakıfBank, namağlup çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi'nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 3-1 yenerek, namağlup çeyrek finale çıktı.

Abone ol

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci Ayak 6'ncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup lider oldu ve çeyrek finale yükseldi. Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Salon: Lodz Spor Arena
Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)
VakıfBank: Milena, Maja, Meliha, Zehra, Haak, Michelle, Ayça (L), Cansu, Gözde, Gabi
Maritza Plovdiv: Usheva, Paskova, Kamenova, Aguilera, Barakova, Milanova, Todorova (L), Chausheva, Drumeva, Dudova
Setler: 25-11, 25-20, 25-27, 25-14
Süre: 89 dakika (20, 23, 27, 19)

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı: 4. sıraya yükselmek güzel ama yerimizde duramayız
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Genç kız 8’inci kattan kendini boşluğa bıraktı
Liverpool'a Almanya'ya giriş izni verilmedi
Bilim insanlarından uyarı! Birçok kıyı kenti sular altında kalacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki
Trabzonspor konuk ettiği Denizlispor'u tek golle geçti
Fransa'da 4'ü Türk 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis
Adana'da boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı 1 ölü 3 yaralı
Çin koronavirüs aşısı CoronaVac'ın 60 yaş ve üstü için de etkili olduğu açıklandı
Yorumlar