Bilim insanlarından uyarı! Birçok kıyı kenti sular altında kalacak

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nden araştırmacılar, artan insan faaliyetleri ve iklim değişikliğini etkisiyle 2100’de deniz seviyesinin 1,35 metre yükseleceğini ve bu nedenle birçok kıyı kentinin sular altında kalacağı konusunda uyardı.

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Son tahminlerin tarihsel verilerle tutarsız olduğunu söyleyen araştırmacılara göre, deniz seviyesindeki yükselme, daha önce düşünülenden daha hızlı ve daha büyük olacak. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) en son değerlendirmesinde, deniz seviyesİnin 2100 yılına kadar 1,1 metrenin üzerine çıkma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı. Ancak, Copenhag Üniversitesi’nin Niels Bohr Enstitüsü’nden iklim araştırmacıları, en iyi durumdaki bir iklim senaryosunda bile, seviyelerin 2100’de ortalama olarak 1,35 metreye kadar yükseleceğine inanıyor.

25 santimetrelik bir fark

Ocean Science dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, IPCC'nin değerlendirmesini doğrulamak için deniz seviyesi yükselmesine ilişkin tarihsel verileri kullandıklarında, yaklaşık 25 santimetrelik bir fark bulduklarını açıkladı.

"Önceki tahminlerin çok düşük olduğuna keşfetmemiz üzücü bir haber''

Çalışmanın yazarlarından, Aslak Grinsted, "Önceki tahminlerin çok düşük olduğuna keşfetmemiz üzücü bir haber. Deniz seviyesindeki yükselişe ilişkin tahminler için şu anda kullanılan modeller yeterince hassas değil. Açıkça söylemek gerekirse, geçmişteki verilerle karşılaştırdığımızda hedefe ulaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Hangi modellerden yararlanıldı

Öte yandan, IPCC tarafından tarafından yapılan değerlendirmede buz tabakaları, buzullar ve okyanuslarda genleşme modellerinden yararlanıldı. Ancak Grinsted, kuruluşun araştırmada kullandığı verilerin yetersiz oluğunu söyledi. 1990'lardaki uydu gözlemlerinden önce Antarktika'nın erime oranı hakkında neredeyse hiçbir veri bulunmadığını ifade eden Grinsted, geçmişe bakarak gelecekteki senaryoları doğrulama yöntemlerinin, deniz seviyesindeki yükselmenin nasıl analiz edileceğine dair bir yer edinebileceğini umduğunu açıkladı.

Dünyanın yüzde 44’ü kıyılarda yaşıyor

Arupa Birliği’nin (AB) su kaynakları ve enerjinin sorumlu kullanımı hakkında yayın yaptığı Better World Solution’s Platformuna göre, şu anda dünyanın yüzde 44’ü deniz ve okyanus kıyılarının 150 kilometre çevresinde yaşıyor.

1 trilyon dolara mal olabilir

Deniz seviyesinin yükselmesi özellikle sel baskınlarına karşı altyapının bulunmadığı Doğu Avrupa, Orta Doğu, Endonezya, Bangladeş, Hindistan, GÜney Ameirka, Çin ve Güney Asya ülkelerini tehdit ediyor. Deniz seviyesinin yükselmesi ve batan topraklardan kaynaklanan risklerlerle birlikte, büyük kıyı şehirleri için küresel sel hasarının gerekli adımlar atılmadığında 2050’nin ardından yıllık 1 trilyon dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.