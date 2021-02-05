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Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 24. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona'yı 88-86 yendi.

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 24. haftasında deplasmanda lider Barcelona'yı 88-86 yendi. Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-50 üstünlükle gitti. 

Son 10 dakikaya da 7 sayı farkla (65-72) önde giren Anadolu Efes, sahadan 88-86 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'ten Vasilije Micic; 26 sayı ve 5 asistle karşılaşmanın en etkili ismi oldu.

Shane Larkin 19 sayı; Sertaç Şanlı da 12 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

Barcelona cephesinde Mirotic 24 sayı, 5 ribaunt, Davies 14 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Bir maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 13. galibiyetini aldı.

Ligin zirvesindeki Barcelona ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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