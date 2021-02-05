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Portekiz'de yürekleri ağza getiren sakatlık! Gözyaşlarını tutamadılar

Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto arasında oynanan maçın son dakikalarında yaşanan sakatlık izleyenleri korkuttu.

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Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto arasında oynanan maçın son dakikalarında yaşanan sakatlık izleyenleri korkuttu. 86. dakikada Belenenses kalecisi Kritsyuk ile çarpışan 26 yaşındaki futbolcu yere yığıldı. Sahayı ambulansla terk eden Portolu futbolcu Nanu'yu gören meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.  

Ambulans çağrıldı
Hakemin köşe vuruşunu işaret ettiği pozisyonun ardından sahadaki futbolcular ve teknik heyetler ambulansı sahaya bir süre ambulans çağırdı. 

Gözyaşlarını tutamadı
Nanu sahayı ambulansla terk ederken bazı futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun tedavisi sürüyor. Öte yandan Belenenses-Porto maçı 0-0 bitti.

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