Manisa'da feci kaza! Otomobil tankere arkadan çarptı hurdaya döndü

MANİSA’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde seyreden tankere arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, hafif yaralanan otomobil sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan eşi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Yaşar Şenol (74) idaresindeki 03 UL 051 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhsin Deveci (64) idaresindeki 42 AJK 04 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, şoför Yaşar Şenol hafif, yolcu olarak bulunan eşi Nafiye Şenol (74) ağır yaralandı.



Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 74 yaşındaki Nafiye Şenol, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, otomobil sürücüsü Yaşar Şenol, ilk müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşamını yitiren Nafiye Şenol'un cenazesi, inceleme yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.