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Mehmet Metiner'den Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında açıklamalarda bulundu.

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CNN Türk'te konuşan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında açıklamalarda bulundu. 

İşte Metiner’in açıklamaları;
“Kimse Boğaziçililer ilk 1000’e girdi diyerek ayrımcı bir dil kullanamaz. Öğrencilerimizi incitici bir dilden kaçınalım. Kimsenin buna hakkı yoktur. Diğer bir husus. Önceden diyorlardı, benim oyum daha kıymetli. Koskoca profesörün oyuyla çobanın oyu bir olur mu diyorlardı. Diğer bir husus…Hiç bir devlet adamımız bu öğrencilere terörist demedi. Eylem katılan öğrenciler olmuş olabilir. Ama bu değerlendirmeye bütün öğrencilere teröristtir demek kara propagandadır”

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