ABD'den Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz iddiasına yanıt: Gerçek dışı ve sorumsuzca

ABD Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" iddiasını 'temelsiz' ve 'sorumsuz' olarak niteleyerek, "Türkiye'nin ABD ile NATO müteffikliği ve stratejik ortaklığıyla çelişmektedir." dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Washington'un Türkiye'deki darbe girişimini hızla kınadığı belirtilerek, "Üst düzey Türk yetkililerin tersi yöndeki açıklamaları bütünüyle gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price imzasıyla yapılan açıklamada ayrıca, "

ABD'nin Türkiye'deki gelişmelerden sorumlu olduğuna yönelik bu ve benzeri temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin ABD ile NATO müteffikliği ve stratejik ortaklığıyla çelişmektedir.

denildi.

Soylu ne demişti? İçişleri Bakanı Soylu, Haber Global'de katıldığı bir programda, "15 Temmuz'un arkasında sadece FETÖ yok, ABD var" iddiasını dile getirdi. Soylu ertesi gün Hürriyet'e yaptığı açıklamada da "Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi" demişti.

Soylu'nun 2016'daki iddiaları

15 Temmuz darbe girişiminin nasıl gerçekleştiğine ilişkin o günden bu yana pek çok soru yanıtsız kalırken, ABD'nin 15 Temmuz sürecindeki pozisyonuyla ilgili iddialar iki ülke arasındaki önemli tartışma başlıkları arasında yer almaya devam etti.

Darbe girişiminin ertesi günü, o dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Süleyman Soylu sosyal medyada "Darbenin arkasında ABD var" şeklinde mesajlar paylaşmıştı.

Soylu girişimin hemen ardından Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada da, "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, birkaç aydır faaliyette bulunuyordu. ABD bize Gülen'i vermek zorundadır" demişti.