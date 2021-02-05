Kripto paralar rekor kırdı! Bitcoin 37,000, Ether 1,600 dolar seviyelerinde

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 37,500 dolar sınırını da aşarken, Grayscale Investments'in Ethereum Trust'ın halka açık ticaret için yeniden açılacağını açıklamasının ardından, 1,689 dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gören Ether 1,600 doların üzerinde tutundu.

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Son 24 saat içinde 36,317 dolar ve 38,592 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.60 artışla 37,205.88 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 13.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 686 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden dört birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 121.54 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 8,389 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,142 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 165 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Visa, Bitcoin sistemine dahil olma yolunda" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Visa, geleneksel bankalarda müşterinin Bitcoin alıp satabilmesini sağlamak için çalışmalara başladı. Anchorage ile birlikte çalışmalara başlayan şirket, Bitcoin’e her geçen gün ilginin artmasından etkilenerek sisteme dahil olmak istiyor.

"Visa’nın kripto paralardan sorumlu yöneticisi diğer kripto paralar ve sabit paralarla ilgili ürünlerin de olacağını dile getirdi.

"Litecoin, adım adım MimbleWimble’a ilerliyor. Daha iyi bir ölçeklendirme ve gizlilik için teknolojinin yeni sürümünü sisteme entegre edecek. Uygulama bir yıldan fazla süredir geliştirme aşamasında. Kodun yeni testnet için hazır olduğunu belirtti.

"Google üzerindeki 'kripto satın al' aramaları, ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki rekorun görüldüğü 2018 başlarını geride bıraktı.

"ABD'nin en büyük kamu emeklilik fonu olan CalPERS'in, Bitcoin madencilik şirketi Riot Blockchain'deki (RIOT) hisse sayısını 2020 yılının son çeyreğinde 7 kat artırdığı ortaya çıktı."