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Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Otomobil metro şantiyesine düştü

KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre derinliğindeki metro şantiyesine düştü.

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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.  İddiaya göre Cafer Bulut yönetimindeki 34 TM 8795 plakalı otomobil, cadde üzerinde giderken, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metro şantiyesine uçtu.
Yapımı halen devam eden Ataköy-İkitelli Metro inşaatının Hürriyet Caddesi İstasyonundaki şantiyeye uçan otomobil sürücüsü Cafer Bulut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı Bulut'u hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 5 metre derinliğindeki şantiyeye uçan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

"DURAMADI AŞAĞIYA DÜŞTÜ"

Görgü tanığı Hamza Geyik, "Araç yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Duramadı, aşağı düştü. Biz sesi duyduk. Bir anda oldu her şey. Şoför yaralıydı. Durumu ağır değildi" dedi.

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