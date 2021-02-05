"Boğaziçi eylemlerini Gezi’ye benzetmiyorum" diyen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir." ifadelerini kullandı.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere 'terörist' denilmesiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Fırat, "Protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir" düşüncesini dile getirdi.

"Boğaziçi eylemlerini Gezi’ye benzetmiyorum"

Fırat yazısında, şunları ifade etti: Kanunlar çerçevesinde herkes gibi onların da protesto etme hakkı var. Onları kullanmak isteyen, aralarına sızmak için uğraşanlar olacaktır. Buna hem gençler, hem de devlet müsaade etmemeli. Ancak devlet bunu onların protesto hakkını engellemeden yapmalı. Aralarına sızanlar terörist ise hukuken gereği yapılır, onların dışında protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir.

Siyasetçilerden 'Keşke Gezi’nin ilk üç gününde o gençlerle diyalog kurulsaydı' sözünü çok duydum...

Boğaziçi eylemlerini Gezi’ye benzetmiyorum. Ancak yetkililerin gençleri dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Gençler de “Görüşelim” diyenlere, gitmemezlik etmesinler. Diyalog her şeyin başıdır.