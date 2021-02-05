Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan kritik 'faiz' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Faiz indirimini uzun süre gündemimize almamız mümkün görünmüyor" açıklaması yaptı.

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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyleyen Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Enflasyon patikası üzerinde yakın vadede öngördüğümüz yukarı yönlü risklerin önemini koruyacak olması ve patikanın beklenen eğimini dikkate aldığımızda bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemekte" diye konuştu.

Döviz swap anlaşmaları gündemde yok

Reuters'e demeç veren Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurguladı.

Merkez Bankası riski önceden görüp para politikası ile piyasanın önüne geçecek.

"Politika sıkılaştırmaya hazırız"

Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ağbal, Merkez Bankası'nın amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı. TCMB Başkanı, piyasalara TCMB'nin politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini kaydetti.