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Bomba gelişme! İYİ Parti'den yeni bir parti çıkıyor İsmail Koncuk ile Ümit Özdağ kuruyor

Siyasi arenada yeni bir bomba gelişme daha yaşandı.. İYİ Parti'den yeni parti çıkıyor. İyi Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Koncuk, Atatürkçü kesimin oylarına talip olacaklarını söyledi.

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İsmail Koncuk, İYİ Parti’nin, 2. Olağan Kurultay’da Koray Aydın’ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginliğin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. 

Kurucuları arasında yer alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin bazı politikalarından rahatsız olduğunu belirtmişti. İstanbul İl Başkanı hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunan Özdağ, daha sonra partiden ihraç edilmişti. Mahkeme kararı ile ihracını bozduran Özdağ, İYİ Parti'ye geri dönmüştü. 

Adana Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Hedef kararsız milliyetçiler ve Atatürkçüler
Yeni parti kurma sinyali veren Ümit Özdağ ile İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ ile beraber hareket ettiği konuşulan İsmail Koncuk, “Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkum olmamalı.” dedi. 

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