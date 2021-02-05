Elit İşcan kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Elit İşcan, son günlerde gündemde olması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Elit İşcan, son olarak Sibel isimli sinema filmi ve Yaşamayanlar isimli televizyon dizisinde boy göstermişti. Peki, Elit İşcan kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Abone ol

Aynı dizideki rol arkadaşı Elit İşcan’a karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun’un davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuksuz sanık Şenolsun’un "Cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Alenen hakaret" suçundan beraati talep edildi. Bu gelişmenin ardından Elit İşcan kimdir, hangi dizilerde oynadı merak konusu oldu.



Son günlerde sıkça araştırılan isimler arasında yer alan Elit İşcan, oynadığı diziler ve kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. Cahide Sonku ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülüne de sahip olan Elit İşcan, son olarak Sibel isimli filmde oynamıştı. Peki, Elit İşcan kimdir ve kaç yaşında? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Elit İşcan kimdir: Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.