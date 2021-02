Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan 'mutasyon' uyarısı: Aşıyı etkiliyor

Koronavirüsün kendi içinde 5 binin üzerinde mutasyona uğradığını ifade eden Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrkika mutasyonuna dikkat çekerek, "Aşı koruyuculuğumuzu etkileyebilecek gibi gözüküyor" dedi.

Salgının başından itibaren koronavirüs çeşitli mutasyonlara uğradı. Koronavirüsün bu dönemde kendi içerisinde 5 binin üzerinde mutasyona uğradığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, mutasyonlu virüsün bulaştırıcılık oranının daha yüksek olduğunu ve daha kolay bulaştırdığını belirtti.

Koronavirüs mutasyonlarıyla ilgili birçok çalışma yapıldığını ifade eden Savaşçı, Güney Afrika mutasyonunun aşıya karşı koruyuculuk oranını etkileyen çalışmaların yer aldığını söyledi.

Güney Afrika mutasyonunun, bizim aşı koruyuculuğumuzu etkileyebilecek bir mutasyon gibi göründüğünü belirten Savaşçı, "Ülkemizin aldığı tedbirler ve bakanlıkların bu konuda aldıkları sıkı çalışmalar şimdiye kadar bizim mutasyon vaka sayılarımızın sınırlı sayıda olmasını sağladı. Ancak son 1 haftadır ne yazık ki tüm illerimizde, hekimler grubumuzda da bunu dile getiriyoruz; vaka sayılarında yüzde 10-20'lik bir artış oranımız var." şeklinde konuştu.

"Aşının koruyuculuğunu düşürebilir''

Koronavirüs Güney Afrika mutasyonunun, aşının koruyuculuğunu yüzde 70'lere kadar düşürdüğü yönünde çalışmalar olduğunu belirten Savaşçı, kısıtlamalara her türlü şartta devam edileceğini söyledi.

Aşı olunsa dahi maske kullanımının mutlaka devam etmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Savaşçı, "Özellikle kalabalık alanlarda çift maske takıp bariyer sistemimizi iyice artırmamız, 2 metre mesafemizi korumamız lazım ve el hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer virüs mutant olsa da olmasa da bunun bulaş şekli sonuçta aynı şekilde bulaşıyor. Yine biz tedbirlerimizi aynı şekilde artırdıktan sonra mutant virüsle karşılaşma ihtimalimiz olmaz. Aşı yaptırsak, 2'nci doz aşıdan sonra bile en az 15 gün daha çok sıkı önlemlerimizi ve korumamıza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Her ülkede farklı mutasyonlar yer alabiliyor

Her ülkede değişik virüs mutasyonlarının yer alabileceğini belirten Savaşçı, farklı ülkelerde farklı tedavi yaklaşımları, kişilerin korunma yöntemleri, genetik yapısı, coğrafi özellikler ile virüsün kendi yapısını en uygun hale getirerek hayatta kalmaya çalıştığını ifade ederek, "Yani virüs hayata tutunmaya çalışıyor, bir şekilde yaşamaya çalışıyor ve çeşitli değişimlere uğruyor. Dolayısıyla her ülkenin aslında kendi mutant suşu da var. Önemli olan tedbirleri elden bırakmayıp, hızlıca özellikle risk altındaki popülasyonun aşılanmasını sağlamak." şeklinde konuştu.