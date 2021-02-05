Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Hizmet ihracına KDV iadesi imkanı geldi

Son dakika gelişmesi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı." açıklaması yaptı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Uygulama Tebliği değişikliği ile faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a teşekkür ederiz. İhracat ailemize hayırlı olsun.