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Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma! 'Sokağa çıkın' demişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'den istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Parlamenterler Bürosu tarafından 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı.

"Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısı
Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

''Barikat sokağı kapatır ama yolu açar''
Hakkında soruşturma açılan Ahmet Şık, yaptığı kısa değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; ''Aldıkları talimatın gereğini yaparak soruşturma başlatarak dediklerimi haklı çıkaranlara; 'Barikat sokağı kapatır ama yolu açar.'

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