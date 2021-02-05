ABD’de Kongre'yi korumanın bedeli: 500 milyon dolar

ABD'de 6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar'ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu açıklandı.

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Söz konusu tutar, muhafızların eyaletlerden Washington’a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsıyor. Gelecek ay başkentten ayrılması beklenen muhafızların masrafları için ayrılan bütçenin yetersiz kalması ihtimali de dile getiriliyor.

Kongre binasını korumak için başkent Washington’a, 4 bölgedeki 50 eyaletten yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız getirilmişti.

Tedbirler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce göstericinin 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmalarının ardından Kongre'yi basmalarını takip etmişti.

Ancak 5 kişinin öldüğü şiddet olayları ve ABD'deki başkanlık kaosu haftalarca hem ABD hem de dünya gündeminde yer almıştı.