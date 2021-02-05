BIST 1.545
DOLAR 7,09
EURO 8,50
ALTIN 412,39
HABER /  DÜNYA
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

ABD’de Kongre'yi korumanın bedeli: 500 milyon dolar

ABD'de 6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar'ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu açıklandı. 

Abone ol

Söz konusu tutar, muhafızların eyaletlerden Washington’a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsıyor. Gelecek ay başkentten ayrılması beklenen muhafızların masrafları için ayrılan bütçenin yetersiz kalması ihtimali de dile getiriliyor.

Kongre binasını korumak için başkent Washington’a, 4 bölgedeki 50 eyaletten yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız getirilmişti. 

Tedbirler, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce göstericinin 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmalarının ardından Kongre'yi basmalarını takip etmişti. 

Ancak 5 kişinin öldüğü şiddet olayları ve ABD'deki başkanlık kaosu haftalarca hem ABD hem de dünya gündeminde yer almıştı. 

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Efecan Şenolsun kimdir kaç yaşında kimin oğlu babası kimdir?
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Hizmet ihracına KDV iadesi imkanı geldi
Reha Kapsal kimdir Emre Bol kavgası ne dedi? Reha Kapsal olayı ne oldu
Çorum'da eşini karnından sırtından bıçakladı! Kendisini bakın nasıl savundu
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ABD'nin 'Boğaziçi' mesajına tepki gösterdi
İzmir Karaburun'da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
LeBron James, Wilt Chamberlain'i geride bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli 'anayasa' zirvesinde mutabık kalınan 2 konu!
Yorumlar