Herkes ona 'Yerli Ironman' diyor! Zırhın aynısını yaptı inanılmaz özellikler ekledi

Özuygur, "Şuanda zaten youtube kanalımda elektronik, robotik projeler yaptığım için bir anda aklıma ben neden kendime bir adet demir adam zırhı yapmıyorum diye bir fikir geldi ve bu şekilde zırhın yapımına başladım. Biraz pandemi yüzünden uzun sürdü yaklaşık 1.5 yıldır uğraşıyorum ve sonunda tamamladım” dedi.