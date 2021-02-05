Reha Kapsal kimdir kaç yaşında hangi takımlı?

Eski teknik direktör Reha Kapsal ismi spor dünyasında gündeme gelen isimlerden. A Spor'da yayınlanan bir programda Emre Bol ile yaşanan olay sonrasında gündeme gelen Reha Kapsal - Emre Bol olayı nedir?

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A Spor ekranlarında yorumcu Emre Bol ile tartışan Reha Kapsal sosyal medyanın gündemine geldi. Emre Bolu’un söylediği “Sen yorumcu değilsin. Daha yeni başladın, ben uzun zamandır bu işi yapıyorum” sözlerine sinirlenen ve “Milli Takım çalıştırdım ve dört şampiyonluğu var.” sözleriyle cevap verdi. Peki, Reha Kapsal kimdir, kaç yaşındadır? İşte Reha Kapsal’ın kariyeri…

Reha Kapsal, 11 Nisan 1963 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Eski forvet futbolcusu. Altay, Trabzonspor (1989-1990), Zeytinburnuspor (1994-1997) ve Malatya Belediyespor (1997-1998) takımlarında oynadı.

Futboldan emekiliği sonrası sırası ile Marmaris Belediyespor, Vestel Manisaspor, Kayserispor, Altay, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Türkiye U-21 takımını çalıştırdı. 2008 - 2009 sezonunda Karşıyaka takımını çalıştırmaya başlamıştır ve 2009-2010 sezonunda da devam etmektedir. 2008-2009 sezonunda Karşıyaka 'nü 1. Lig playoff'larına sokmayı başarmış ancak Karşıyaka play-off'larda finalde Kasımpaşa'ya elenmiş ve Süper Lig 'e çıkamamıştır. 2 Şubat 2010 tarihinde Manisaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen 7 Haziran 2010'da transfer döneminde yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu, yollarını ayırmışlardır.

22 Şubat 2011 tarihinde teknik direktör Turgut Uçar'ın istifasindan sonra boşalan Karşıyaka teknik direktörlük mevkiine getirilmiştir. 24 Ekim tarihinde bu görevinden istifa ettiği açıkladı.