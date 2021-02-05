Diego Perotti Fenerbahçe'nin elinde kaldı

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sözleşme feshine yanaşmayınca takımda kaldı.

Abone ol

Fenerbahçe'de geçirdiği operasyon sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalacak Diego Perotti, sözleşme feshine yanaşmayınca takımda kaldı. Arjantinli, rehabilitasyon sürecini Samandıra’da geçiriyor. Brugge’e kiralanan Dirar’ın ise 700 bin avro satın alma opsiyonuyla gönderildiği öğrenildi.

"Dizimden herhangi bir sakatlığım yok''

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlık durumu ile alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Sakatlığı ile ilgili çıkan bir çok haberin doğru olmadığını ifade eden Perotti, "Dizimden herhangi bir sakatlığım yok. Hamstring tendonumdaki bir sakatlık nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek adına tedaviye çoktan başladım" diye konuşmuştu.