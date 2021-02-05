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Doktora gitti, kulaklığını yuttuğu ortaya çıktı

ABD'de boğaz kuruluğu şikayetiyle doktora giden adamın kablosuz kulaklığının tekini yuttuğu ortaya çıktı. Kulaklık endoskopiyle çıkarılırken, pilinin bitmiş olduğu ve böylece adamın yemek borusundan müzik sesleri gelmediği belirtildi.

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Bradford Gauthier, dün, boğazında kuruluk ve göğsünde ağrı ile uyandı. "Sabah bir bardak su içmeye çalıştığımda boğazımdan aşağı inmiyordu, bu yüzden lavaboya geri tükürmek zorunda kaldım" diyen Gauthier, bir gün önce kar kürediği için soğuk algınlığı geçirdiğini düşündüğünü ancak gerçeğin bambaşka çıktığını söyledi. 

Bir önceki gece uykuya dalmak için kullandığı kablosuz kulaklığının tekini bulamayınca onu yutmuş olabileceği düşüncesinin aklını kemirdiğini söyleyen Gauthier, hastaneye gittiğinde teorisinin doğru olduğu ortaya çıktı. 

Gauthier, hastanede çektirdiği röntgen filminde, kaybolan kulaklığının yemek borusunda olduğunu gördü. Kulaklık endoskopi ile çıkarılırken Gauthier'in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. 

"Uyurken kablosuz kulaklık kullanıyorsanız dikkatli olun''
Yemek borusundayken kulaklığın pilinin bittiğini belirten Gauthier, böylece vücudundan müzik sesleri gelmediğini söyledi. Gauthier, kulaklığın artık eskisi kadar ses vermediğini de söyleyerek, "Uyurken kablosuz kulaklık kullanıyorsanız dikkatli olun, sabah nereden çıkacaklarını asla bilemezsiniz" dedi. 

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