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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında fire vermek istemiyor. Yeni Malatyaspor'u ilk kez deplasmanda mağlup etmenin hesaplarını yapan Fatih Terim'in ekibi, devreyi 3 puanla kapatmak istiyor. Peki; Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan Galatasaray; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Aslan topladığı 36 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ile yenilgi yaşadı ve 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Stat: Yeni Malatya
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 16.00
Yayın: beIN Sports 1

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel

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