Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında fire vermek istemiyor. Yeni Malatyaspor'u ilk kez deplasmanda mağlup etmenin hesaplarını yapan Fatih Terim'in ekibi, devreyi 3 puanla kapatmak istiyor. Peki; Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan Galatasaray; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Aslan topladığı 36 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ile yenilgi yaşadı ve 27 puanla 9. sırada bulunuyor.
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Stat: Yeni Malatya
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 16.00
Yayın: beIN Sports 1
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel