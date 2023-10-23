Yemeksepeti ve Storytel, Nutuk'u dinleme erişimini herkese açıyor

Yemeksepeti ve Storytel'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel işbirliği kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihçi kimliğini ortaya koyan ve Türkiye'nin bir dönemiyle ilgili en temel resmi tarih kaynağı olan "Nutuk", tüm kullanıcılara 1 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak.

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Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Storytel işbirliğinde hayata geçirilen projeyle Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmaz eseri Nutuk'a ve onunla birlikte binlerce sesli kitaba 1 ay boyunca ücretsiz erişim hediye ediliyor.

İşbirliği kapsamında, Yemeksepeti kullanıcılarına ve takipçilerine, Storytel'de yer alan Yemeksepeti markalı bir sayfa üzerinden ücretsiz erişim sağlanıyor. Bu fırsattan yararlanmak için herhangi bir sipariş şartı bulunmuyor. Yemeksepeti'nin sosyal medya hesaplarından ve uygulama bildirimlerinden paylaşılan linklerle kullanıcılar bu özel içeriğe yönlendiriliyor.

"Bizim için çok değerli bir sorumluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi sözlerini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yemeksepeti olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Nutuk'u dijital platformda sunmanın gururunu yaşıyoruz. Önceki yıllarda basılı halinin yüz binlerce kopyasını hediye ettiğimiz bu değerli eseri, bu yıl Storytel işbirliğimizle dijital ortamda erişilebilir kılarak, daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Nutuk, sadece tarihimizi değil, geleceğimizi de şekillendiren, bize rehberlik eden bir eser. Bu nedenle onu değerli kullanıcılarımızla ve gelecek nesillerle buluşturmayı aynı zamanda bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Şartsız ve sınırsız erişim hakkı sunuluyor

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında hayata geçirilen projenin bir diğer önemli noktası da dinleyicilere 30 gün süresince sınırsız erişim imkanı sunulması oldu.

Böylece belirlenmiş bir kod sınırlaması bulunmadan, 23-29 Ekim tarihleri arasında ilgili linke tıklayarak, Storytel üyeliği oluşturan herkes Nutuk'a ve binlerce sesli kitaba ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Yemeksepeti ve Storytel, bu işbirliğiyle kullanıcılarına sadece bir yemek sipariş platformu ve bir sesli kitap platformu olmalarının ötesinde, 100'üncü yılı kutlanan, varlığın en değerli temeli Cumhuriyet'i, tüm iş ortaklarıyla yarınlara taşımaya kararlı markalar olduklarını gösteriyor.

İşbirliği ile kullanıcılar, sadece bir tıkla Nutuk'un etkileyici satırlarını dinleme fırsatı buluyor ve Cumhuriyet Bayramı'nı bu eşsiz eserle kutlama şansı yakalıyor.