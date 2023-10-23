Ticari gayrimenkul yatırımcısında yavaşlama yok!

Türkiye’nin ticaretinin kalbi pozisyonunda olan İstanbul’da, ofis ve dükkanlara talep artıyor. Ticari gayrimenkul yatırımcısı dükkan ve ofislere yatırım yaparken, esnaf da yeni alan ihtiyacını markalı ticari projelerden karşılıyor.

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Türkiye’nin içerisinde bulunduğu enflasyonist ortamda, yatırımcılar karlı ve güvenli yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Kriz ortamlarında en güvenli liman olarak bilinen, yatırımın geri dönüşü ve karlılığı olarak makul bir seçim olan gayrimenkul sektöründe, konut satış rakamlarında düşüş yaşanırken, ticari gayrimenkul üreten markalı projelerde hareketlilik devam ediyor.

Özellikle yatırımcıların ticari gayrimenkul yatırımına yöneldiklerini belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Yüksek gelir potansiyeli, uzun vadeli stabil gelir avantajı, enflasyonist dönemlerde yatırımcılara cazip geliyor” diye konuştu. Ofis ve dükkan yatırımlarının “yeniden inşa edilme” avantajını da hatırlatan Bilgiç, “Bir dükkan veya ofis satın aldığınızda kiracılarınızın her biri mülkünüzü yeniden inşa ediyor. Konut gibi zarar görmesi yerine sürekli yenilenerek, değerleniyor” dedi.

“İstanbul’da ticari ünite ihtiyacı artarak devam edecek”

İstanbul’da ticaret devam ettiği sürece, gayrimenkul sektörünün hareketliliğinin bitmeyeceğini kaydeden Bilgiç, “Bazı dönemlerde yavaşlama olsa da, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektöründe yavaşlama olmayacaktır. Talebin azalmasını beklemiyorum” diye konuştu. İstanbul’un ticaretin kalbi olduğuna da dikkat çeken Bilgiç, “Bu metropol şehrimizin ticari alanlarının yenilenme ihtiyacını her zaman vurguluyoruz. Bu ihtiyaca karşı olarak, esnafımız da gayrimenkul yatırımcısının yanında, iş hayatını yenileme ihtiyacı duyuyor. Ticaretimizi hızlandıracak, zamandan tasarruf edilebilecek yenilenmiş yapılara ihtiyaçları var” diye konuştu.

Ticari gayrimenkul yatırımında markalı projelere eğilim arttı!

Ticari gayrimenkul tecrübesi olmayan müteahhitler tarafından yenilenen ticari ünitelerin ihtiyaçlara cevap vermediğini hatırlatan Ali Emre Bilgiç, “Ticari gayrimenkul satın alırken, amortisman süreleri gibi ekonomik noktalara önem verildiği kadar, mimari çözümlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Ticari ünitelerde fonksiyonellik, teslim sonrası yönetim gibi detaylar önemli. Eğer bir dükkan satın alınıyorsa burada tavan yüksekliği, giriş-çıkış imkanları, depo alanları gibi ayrıntılar önemliyken, ofis satın alınırken modüler yapıya elverişli mimariden concierge hizmetlerine kadar avantajlar önemli hale geliyor. Bu sebeple, tecrübeli markalı projeler ağırlıklı olarak tercih ediliyor” diye konuştu. Bayrampaşa’da inşasına başladıkları AKTİM Çarşı – Ofis projesinin tasarımının da ihtiyaçlara yönelik yapıldığının altını çizen Bilgiç, “Ticari gayrimenkul üretmek konut üretmekten daha farklı olarak özen gösterilmesi gereken detaylara sahip. Konutta metrekareler, peyzaj ve sosyal donatılar önemliyken, ticari ünitelerde pek çok fonksiyonu aynı anda planlamak gerekiyor” diye konuştu.

Bilgiçler Yapı’nın son projesi AKTİM Çarşı – Ofis 322 bağımsız bölümden oluşan ticari ünitelerden meydana geliyor. 24 ayda teslimi planlanan projede, lansman öncesi yüzde 23 oranında satış gerçekleştirildi.