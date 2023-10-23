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Tüp fiyatlarına zam geldi! Mutfak tüpünün fiyatı 591 liraya yükseldi

Tüp fiyatlarına zam geldi! Mutfak tüpünün fiyatı 591 liraya yükseldi

Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar mutfak tüpüne de yansıdı. Mutfak tüplerine zam geldi. Piknik tüpü 137 liraya yükselirken, 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 591 liraya yükseldi.

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Ekim ayının sonlarına yaklaşırken, tüp gaz satış fiyatlarında artış yaşandı.
Ekonomim'in aktardığına göre, yayımlanan yeni listelerde fiyatlarda artış yaşandı. Bu zamdan etkilenen üç büyük tüp gaz şirketinin fiyatları şu şöyle:

Aygaz tüp gaz fiyat listesi

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL

İpragaz fiyat tarifesi

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL

Bizimgaz fiyat tarifesi

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL

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