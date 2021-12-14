Volkswagen’den 2 milyar euroluk batarya yatırımı! Binlerce kişiye istihdam imkanı

Volkswagen, Almanya’nın Salzgitter şehrinde batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro yatırım yapacak. Tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

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Alman otomotiv devi Volkswagen e-mail yoluyla yaptığı açıklamada batarya hücresi üretimi için Avrupa’da tesis kuracağını duyurdu.

Bloomberg HT'te yer alan habere göre şirket batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor. Almanya’nın Salzgitter şehrinde kurulacak tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağı ifade ediliyor. Tesislerin tam lokasyonu 2022’nin ilk yarısında belirlenecek.

Volkswagen 2030 yılına kadar Avrupa’da 2 batarya tesisi daha açmayı planlıyor.