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Şişli'de DHKP-C operasyonu İdil Kültür Merkezi'ne baskın

Şişli'de DHKP-C operasyonu İdil Kültür Merkezi'ne baskın

ŞİŞLİ'de DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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DHKP-C terör örgütüne yapılan operasyonlar da 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen İdil Kültür Merkezi'ne baskın yapıldı. Kapılar kırılarak girilen binada S.G., R.A., B.Y., C.T.,

B.I., S.K.,C.K., B.V., ve F.Ş.  gözaltına alındı. Yapılan incelemede, B.Y.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", B.I.'nin ise "Suçu ve Suçluyu Övme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından arandığı belirlendi. Binada yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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