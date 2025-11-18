BIST 10.729
DOLAR 42,33
EURO 49,08
ALTIN 5.553,67
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Victor Osimhen'den sakatlık sorusuna cevap

Victor Osimhen'den sakatlık sorusuna cevap

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, "Herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna, "Hayır, ciddi değil." yanıtını verdi.

Abone ol

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, milli takımın ardından salı akşamı saat 20.30 sularında İstanbul'a geldi.

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşamıştı. Nijeryalı yıldızın durumu, MR'ın ardından belli olacak.

SAKATLIK YANITI

Osimhen, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında sorulan, "Herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna, "Hayır, ciddi değil." yanıtını verdi.

12 MAÇTA 9 GOL ATTI

Galatasaray forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Osimhen, 9 kez gol sevinci yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ve Selman açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye rekor yatırım
Trump ve Selman açıkladı: Suudi Arabistan'dan ABD'ye rekor yatırım
Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması
Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Almanya Başbakanı Merz’den "Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği" uyarısı
Almanya Başbakanı Merz’den "Avrupa'nın dijital alanı ABD ve Çin'e kaptırmaması gerektiği" uyarısı
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
AK Parti Sezai Karakoç'u andı
AK Parti Sezai Karakoç'u andı
Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Saatli bomba"
Portekiz'de gündem Rafa Silva! "Saatli bomba"
Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'a acı veda
Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'a acı veda
Dünya Kupası'na bilet alanlar ABD vize görüşmelerinde ilk sıraya alınıyor
Dünya Kupası'na bilet alanlar ABD vize görüşmelerinde ilk sıraya alınıyor
Adli Tıp'tan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama
Adli Tıp'tan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açıklama
Dünya genelindeki birçok web sitesi erişim sorunları yaşadı
Dünya genelindeki birçok web sitesi erişim sorunları yaşadı
Bitcoin, nisandan beri en düşük seviyeye indi
Bitcoin, nisandan beri en düşük seviyeye indi