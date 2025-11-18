Victor Osimhen'den sakatlık sorusuna cevap

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, "Herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna, "Hayır, ciddi değil." yanıtını verdi.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, milli takımın ardından salı akşamı saat 20.30 sularında İstanbul'a geldi.

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık yaşamıştı. Nijeryalı yıldızın durumu, MR'ın ardından belli olacak.

SAKATLIK YANITI

Osimhen, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında sorulan, "Herhangi bir ağrın var mı?" sorusuna, "Hayır, ciddi değil." yanıtını verdi.

12 MAÇTA 9 GOL ATTI

Galatasaray forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan Osimhen, 9 kez gol sevinci yaşadı.