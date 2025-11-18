BIST 10.729
DOLAR 42,33
EURO 49,08
ALTIN 5.553,67
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 patlayıcı madde, 15 tabanca, 15 av tüfeği, 40 şarjör, 2 bin 470 fişek, dürbün, 434 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde ise ekiplerce tarlaların içerisinde ve taşların arasında silah ve mühimmatların ele geçirilmesi görülüyor.

