Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 5 uzun namlulu piyade tüfeği, 13 patlayıcı madde, 15 tabanca, 15 av tüfeği, 40 şarjör, 2 bin 470 fişek, dürbün, 434 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini belirten Şıldak, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde ise ekiplerce tarlaların içerisinde ve taşların arasında silah ve mühimmatların ele geçirilmesi görülüyor.